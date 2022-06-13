Вскрылась истинная личина лицемерной Аллегровой: Пытается усидеть на двух стульях

Ирину Аллегрову оплевали за попытку угодить и нашим, и вашим.

В последнее время российский шоу-бизнес буквально раскололся на две части. Дело в том, что звезды по-разному отреагировали на новость о начале специальной операции на Украине. Некоторые поддержали российское правительство, кто-то же высказался резко против. Так, представители шоу-бизнеса теперь должны выбирать, к кому им примкнуть. Однако все же некоторым удается изворачиваться.

По словам Отара Кушананвили, одной из таких является Ирина Аллегрова. Он обвинил артистку в лицемерии, заявив, что она пытается усидеть на двух стульях. Журналист поведал, что певица звонила Маргарите Симоньян, с которой у нее состоялся серьезный разговор. Звезда решила прояснить свою позицию по украинскому вопросу. Так, она заявила, что является патриоткой и всей душой поддерживает Родину. Однако позже Аллегрова позвонила Алле Пугачевой и уже заговорила совсем другими словами.

Шоумен оплевал артистку, заявив о ее неискренности. "Я с вами, а не с теми", – передает беседу певицы с Симоньян Кушананвили. При этом он отметил, что понятия не имеет, что имела в виду звезда, ведь уже через несколько минут она повторяла эти же слова, но уже беглянке Примадонне.