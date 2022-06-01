Разит спиртягой за версту: Караулова в шоу "Маска" вышла к зрителям пьяненькая

"Помню прикольную историю, связанную с Юлианной Карауловой. Она была специальным гостем в "Маске" и, прежде чем надеть большой костюм розового зайчика, она полностью обработала его антисептиком. А когда начала петь, то поняла, что в воздухе очень сильно пахнет спиртом. То есть Юлианна уже пьяненькая выступала", — вспомнил Вячеслав Макаров в прямом эфире "Нового Радио".
Сама же Юлианна Караулова призналась, что уже давно фанатеет по шоу "Маска" и всегда мечтала поучаствовать в ней. В проекте она исполнила песню группы "ВИА Гра" "Притяженья больше нет". Никто из звездного жюри не рассекретил Караулову под видом зайчика.
Вячеслав Макаров также отметил, что он до самого конца не знает, кто из артистов скрывается под необычными образами. "Не хочется изображать актерское удивление, когда кто-то расскрывается. Я сам играю в эту детективную историю и угадываю" – заверил он.
Напомним,музыкальное телешоу "Маска" является российской адаптацией международного формата Masked Singe, придуманного в Корее. На сцене проекта разные российские и зарубежные знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность.