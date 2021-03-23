По стопам Лазарева: глубоко беременная Караулова спуталась с геями и трансвеститами

Певица Юлианна Караулова на сносях – должна родить в начале лета. Казалось бы, надо поберечь сейчас и себя, и малыша. Но 32-летняя финалистка "Фабрики звезд-5" рассуждает иначе. Ничем иным ее желание глубокой ночью отрываться в гей-клубе не объяснить.

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