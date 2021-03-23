По стопам Лазарева: глубоко беременная Караулова спуталась с геями и трансвеститами

Стало известно, что артистка и ее муж, саунд-продюсер Андрей Черный ждут первенца. По имеющейся информации, малыш родится у пары в начале лета. А пока Юлианна решила, видимо, заработать на пленки-распашонки. И в ночь на 11 апреля даст часовой концерт в самом большом гей-клубе столицы "Центральная станция". Другой-то работы и гастролей не завались пока.
Глубоко беременная Караулова в начале четвертого утра выйдет на сцену и пустится в пляс, потрясая огромным животом. А те, кто стать отцами вряд ли смогут – геи, трансвеститы и транссексуалы – в силу специфики физиологии, будут на это смотреть да радоваться чужому счастью.
А после концерта, возбудившись от вида беременной звезды, всегда можно осеменить друг с друга в особой темной комнате для свального анонимного греха...
Стоит заметить, что звезды всех мастей – великие и малые, известные и начинающие – с удовольствием поют по гей-клубам и саунам. Ведь там всегда благодарная и искренняя аудитория. Лолита Милявская, Ольга Бузова, Дмитрий Колдун – все они обожают заведения для адептов однополой любви. Сергей Лазарев на минувшей неделе спел там уже в 12-й раз! И геи всем выступающим платят глубокой, проникновенной любовью. Вот и беременная Юлианна надеется получить ее частичку.
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