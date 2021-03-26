Родригез довел Лазарева до истерики новостью об ублажающей геев беременной Карауловой

Когда-то о Фрэнке Синатре ходила шутка, будто он может спеть телефонную книгу, и все будут заворожены. Нечто подобное можно сказать о Тимуре Родригезе. То, как феерично он озвучил новость "Дни.ру" под названием "По стопам Лазарева: глубоко беременная Караулова спуталась с геями и трансвеститами", повторить невозможно. Просто превратил рассказ о концерте для геев, который даст ночью беременная звезда, в театр одного актера!.. И показал весь спектр эмоций!
Судя по числу просмотров ролика – 172 тысячи за сутки! – публике он, что называется, зашел. Ведь все последние посты Родригеза показывали куда более скромные цифры. А тут такой невероятный успех! Вероятно, и тема про геев близка миллиону подписчиков Тимура, и песни Карауловой им знакомы, да и сам Родригез был, что называется, в ударе.
Не остались в стороне и подписанные на Тимура звезды. Их комментарии – отдельная песня! В унисон беременной Карауловой!
"Мне кажется человек, который это написал, так и разговаривает", – считает Артур Пирожков. "Обожаю и хочу увидеть этого гениального сценариста!" – умиляется актриса Юлия Топольницкая. По стопам Лазарева! Истерика!" – хохочет Сергей Лазарев. "Анонимный свальный грех", – потешается Юлиана Караулова. Пузатая королева ночи сделала этот день!
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