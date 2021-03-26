Родригез довел Лазарева до истерики новостью об ублажающей геев беременной Карауловой

Поклонники 32-летней Юлианны Карауловой обсуждают сегодня две новости – ее беременность и грядущее выступление в самом большом гей-клубе Москвы. Не остался в стороне и Тимур Родригез. Он не является причиной растущего живота артистки и на ее сольник для московских адептов однополой любви тоже явно не собирается. Но при этом с каким упоением в эфире своего "Инстаграма" Тимур прочитал новость об обрюхаченной товарке по шоу-бизнесу!..

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