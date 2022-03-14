"Жена изменила": Новый поворот в скандальном разводе Харламова и Асмус

Популярный комик впервые заговорил о разводе.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разрыве после восьми лет брака еще в 2020 году, однако разговоры вокруг их пары ходят до сих пор. Некогда возлюбленные не разглашают причины расставания, поэтому поклонникам остается только догадываться о них и надеяться на то, что они все же однажды сойдутся.

Накануне Гарик впервые публично затронул тему разводов. В его публикации не назывались имена, но поклонники сразу связали его слова с отношениями экс-возлюбленных и предположили, что история разрыва пары обрела новый поворот. Звезда Comedy Club отметила, что копаться в теме, кто виноват в случившемся – муж или жена, не имеет никакого смысла, ведь ответственность за произошедшее при любом раскладе все равно переложат на плечи мужчины.

"Если ты изменил и ушел — ты козел. А если жена изменила и ушла из семьи, то только потому, что ты козел. Альтернативы нет", – отметил юморист.

К слову, воссоединением в союзе Харламова и Асмус даже не пахнет. В СМИ постоянно всплывают новости о романе комика с актрисой Катериной Ковальчук, да и экс-жена шоумена не раз давала намеки на отношения. Тем не менее, бывшие супруги поддерживают общение. Так, недавно Кристина публично обратилась к тяжелобольному бывшему возлюбленному.