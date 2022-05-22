Новорожденные детки Баскова произвели фурор: Мальчик и девочка

Недавно Николай Басков порадовал поклонников трогательной новостью – он стал папой прекрасных малышей. Фанаты принялись поздравлять счастливого "папашу", желая наконец-то увидеть чудных "деток". Вот только речь шла не о детях в прямом смысле этого слова, а о котятах.
Как оказалось, потомство принесла в дом любимица певца – его кошка Шанель. Малыши уже подросли, поэтому артист с удовольствием делится их фотографиями в социальных сетях. Накануне золотой голос России опубликовал в своем Telegram-канале новый снимок пушистых любимцев.
На фотографии котята лежат рядом со счастливой мамой. "Кошачья идиллия", – нежно подписал снимок Басков. Вид новорожденных малышей произвел фурор. Поклонники принялись нахваливать котят, восхищаясь пушистыми комочками. "Счастье матери", "Милашки", "Лапушки кошечки", "Милота", "Такие хорошенькие", "Симпатюли", "На них можно смотреть вечно", "Няшечки", "Здорово, они такие хорошенькие, просто няшки", "Радость для глаз", "Детки потрясающие! Какие пушистые стали", "На них нельзя смотреть равнодушно! Какая прелесть", "Мальчик и девочка", – написали пользователи сети.