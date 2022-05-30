"Бесценный опыт": известная певица заговорила о создании семьи с эгоистом Басковым

41-летнюю Софи Кальчеву знают не только как певицу, но и как бывшую возлюбленную Николая Баскова. Этот роман завершился печально. Почему так произошло, артистка рассказала в недавнем интервью.
Певица призналась, что к разрыву с Николаем относится философски. По словам Софи, ни она, ни ее экс-избранник не пытаются никого винить в расставании. Мол, со временем отношения со знаменитостью просто сошли на "нет".
Лишь спустя время Кальчева попыталась проанализировать произошедшее. Теперь она понимает: роман с Басковым даже затянулся. "Нам нужно было сразу расставить все точки над i — или мы создаем семью, или не тратим время друг друга", – сказала артистка, назвав те отношения "бесценным опытом".
Сейчас Софи и Николай практически не общаются. Бывшие списываются и созваниваются лишь для того, чтобы поздравить друг друга с каким-нибудь событием. "Все мы немного эгоисты и чувствуем в каких-то вопросах обиду друг на друга", – добавила певица.
Ранее "Дни.ру" составляли список женщин, с которым Николай Басков крутил роман. Среди них – Виктория Лопырева, Оксана Федорова и Анастасия Волочкова.