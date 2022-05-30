Потратившаяся на дом за рубежом Бородина о бегстве из России: Момент подошел

Ксения Бородина теперь является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ведущая реалити-шоу "Дом-2" обзавелась недвижимостью в Дубае. Знаменитость потратила на квартиру, по подсчетам экспертов, не менее 18 миллионов рублей. Столько необходимо заплатить, чтобы получить особый статус.
Отныне Бородина может жить в ОАЭ в течение нескольких лет, не имея при этом визы. Телеведущая имеет право продлевать резидентство и обзаводиться счетами в этой стране. Несмотря на открывающиеся перед ней возможности, Бородина не собирается переезжать в Эмираты. Об этом сказала сама знаменитость во время беседы с журналистами, говоря о нынче "модном" бегстве из России. "Я люблю свою Родину, и это никак не связано с нынешней ситуацией. Просто момент подошел".
По словам Ксении, ее покупка – не что иное, как инвестиция. Мол, ее с малых лет учили вкладывать денежные средства в недвижимость.
Кстати, недавно резидентом ОАЭ стала не только Ксения Бородина, но и, как сообщают СМИ, другие российские знаменитости: в частности, певица Нюша, певец Егор Крид, автор "Марафона желаний" Елена Блиновская, модель Анастасия Решетова, журналистка Ксения Собчак.