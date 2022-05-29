"Колдовство на постоянной основе": из-за проклятья Пелагея останется одна с ребенком на руках

По словам эксперта, на Пелагею наложена порча.

В последнее время народ с новой силой начал обсуждать жизнь певицы Пелагеи. Во-первых, недавно она выиграла суд у экс-супруга, оставив его с носом. Хоккеист хотел отжать у артистки квартиру, которую купила, на минуточку, мать Пелагеи. Однако у него ничего не вышло, так как суд встал на сторону вокалистки.

Во-вторых, в сети активно начали обсуждать вес звезды. Дело в том, что она очень сильно прибавила в весе, из-за чего многие даже начали полагать, что женщина находится в положении. Так, Пелагея посетила светское мероприятие с заметно округлившимся животом. Поклонники певицы не могли понять, когда она успела так набрать в весе, ведь еще недавно она демонстрировала фанатам точеную фигурку.

Прояснить ситуацию решила Ведаслава – парапсихолог и таролог. По ее словам, Пелагею прокляли, наведя на нее порчу. Женщина уверена, что именно поэтому певицу так сильно разнесло. Экстрасенс также отметила, что, по всей видимости, сделала это нынешняя пассия Ивана Телегина Мария Гончар. Ведеслава также добавила, что высшие силы ей сообщили, что разлучница нередко прибегает к помощи магии. "Колдовство идет на постоянной основе", – заявляет экстрасенс.

Кроме того, Ведеслава поведала, что у Пелагеи сейчас есть мужчина, однако добра от него ждать не стоит. Экстрасенс уверена, что кавалер певицы является альфонсом и использует ее, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Таролог добавила, что карты ей говорят о скорой беременности звезды. Однако если она решит все-таки родить от своего ухажера, то придется ей растить малыша самостоятельно. Экстрасенс заявила, что не видит в будущем этого мужчину рядом.