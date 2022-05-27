Изрезанная хирургами звезда группы "Мираж" стала неузнаваемой

Маргарита Суханкина раскрыла подробности операции, которую ей пришлось пережить.



Экс-солистка группы "Мираж" легла под нож, и все ради красоты. Не секрет, что певица никогда не была худышкой. Однако с возрастом цифра на весах росла, и росла. В конце-концов Маргарита Суханкина увидела отметку в 100 килограммов, и начались бесконечные комплексы.

Да, и дело не только в стеснении своей внешности. Лишний вес не давал артистке полноценно жить: нагибаться и, элементарно, завязывать шнурки, а также ее то и дело мучали проблемы со здоровьем. В конце-концов она решилась лечь под нож хирургов и сделать операцию по гастрошунтированию, то есть, уменьшению желудка. Любое хирургическое вмешательство – процесс не простой, поэтому к предстоящей операции она отнеслась серьезно.

"Сдала анализы, узнала о последствиях, посмотрела результаты и отзывы", – описала подготовку Маргарита Суханкина.

В итоге ушивание желудка состоялось, а вес артистки вернулся в норму: теперь отметка на весах – 70 килограммов. Причем, по признанию певицы, она легко отделалась, ведь ей даже не пришлось удалять лишнюю кожу. Однако теперь экс-солистка группы "Мираж" должна поддерживать тело в тонусе, а это подразумевает постоянные тренировки. А еще Маргарита Суханкина следит за питанием, ведь есть большие порции за раз она не может: уменьшенный желудок просто-напросто "выплюнет" еду обратно.