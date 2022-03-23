Бывшая солистка "Мираж" пошла рыться по помойкам

Певица Светлана Разина долгий период была яркой звездой советской эстрады в составе коллектива "Мираж". Песни группы пользовались огромной популярностью и приносили отдачу. Некоторые песни актуальны до сих пор. Однако со временем певице пришлось искать другие пути для зарабатывания на жизнь.
Тогда Разина ушла со сцены и открыла собственное производство мебели. Звезда не боится тяжелой работой и не брезгует создавать что-то собственными руками. К тому же, это хобби стало довольно интересно для нее. В шоу "Светская хроника" на Пятом канале бывшая солистка группы "Мираж" рассказала, как научилась экономить с помощью мусора.
Звезда не только не боится тяжелого труда, но и находит необычные способы экономить на производстве. Звезда призналась, что не раз находила необходимые стройматериалы и некоторую мебель... на помойке. Она дает им вторую жизнь, переделав на свой лад.
"Люди выбрасывают красивые столешницы, люди выбрасывают шикарные деревянные двери. Ну, это ладно. Люди выкинули недавно, я взяла на помойке, подобрала два дубовых стула", – рассказала артистка.
Разина призналась, что увлеклась столярным делом совершенно случайно. В итоге она обустроила для своего хобби целую мастерскую, где и занимается любимым делом.