"Иду в суд": скандальные откровения вернувшегося из тюрьмы основателя "Миража"

Александр Букреев, в свое время отвечавший за всю финансовую деятельность в коллективе, провел за решеткой семь лет. Причем попал он туда благодаря тем, с кем когда-то был готов в огонь и воду.
"Наша история с Андреем Литягиным (композитор и клавишник группы – Прим. ред.) началась еще со студенческой скамьи, – рассказал Букреев. – Я всегда считал его своим лучшим другом, мы были всегда и во всем рядом и заодно. Вместе переживали успех, взлеты. Разделяли и непростые времена. Вместе же создали и запустили группу "Мираж". Я занимался всей финансовой и директорской деятельностью, Литягин и Соколов занимались художественной частью и создавали для группы репертуар".
Все изменилось в одночасье. "Как только у меня случились серьезные проблемы с законом, мой бывший друг Литягин мгновенно переобулся, поменял все номера телефонов и место жительства – просто скрылся от меня", – вздыхает Букреев.
От многолетней дружбы и партнерства не осталось и следа. Заодно и бренд "Мираж" оказался присвоен и переоформлен. "В настоящий момент я обратился в суд с иском о возвращении мне товарного знака "Мираж", – сообщил Букреев. – За годы моего отсутствия Литягин устроил немыслимое количество скандалов, разругался со всеми участниками и сегодня распоряжается нашим, совместно придуманным, брендом. Надо это исправлять".