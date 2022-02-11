"Иду в суд": скандальные откровения вернувшегося из тюрьмы основателя "Миража"

В последние годы о созданной в 1985 году группе "Мираж" говорят в основном в связи с бесконечными судебными разбирательствами. Решаются вопросы о том, кому принадлежит название, кто имеет право исполнять хиты коллектива. Очевидно, что скоро у юристов и адвокатов дел прибавится – из тюрьмы вышел Александр Букреев, бывший продюсер и директор скандально известного "Миража".

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