Как жаль! Стало известно о неожиданном уходе Анны Чиповской

34-летняя Анна Чиповская долгие годы провела в театре Олега Табакова.

Актриса практически жила в этом театре, он давно успел стать для нее родным. И несмотря на это, Анна Чиповская неожиданно приняла решение об уходе. Знаменитость сама сообщила эту грустную новость поклонникам в своем телеграм-канале.

"В конце этого сезона я по личным причинам покидаю театр Табакова," – написала Чиповская.

Никаких подробностей о причинах, побудивших ее к столь внезапному уходу, знаменитость сообщать не стала. При этом она призналась, что этот театр навсегда останется для нее настоящим домом. Женщина всю жизнь будет благодарна ныне покойному Олегу Павловичу, который когда-то давно разглядел в ней талант и дал ей шанс, а также всем тем людям, с которыми она работала в театре почти 15 лет. Она будет очень скучать.

Поклонники Чиповской уже успели расстроиться из-за печальной новости. Судя по словам артистки, ей и самой очень жаль, но решение об уходе принято. В ближайшие месяцы зрители еще смогут увидеть Анну в нескольких спектаклях на сцене театра Табакова. Чем артистка будет заниматься дальше, пока неизвестно, но можно предположить, что она не пропадет – женщина очень талантлива.

Напомним, что Чиповская начала играть в театре Табакова еще в свою бытность студенткой Школы-студии МХАТ. Уже после выпуска начинающая звезда была принята в труппу. За долгие годы работы в театре актриса сыграла много ярких ролей и получила большой опыт.

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