Благодарна матери: Анна Чиповская раскрыла правду о потере девственности

Звезда сериала "Оттепель" Анна Чиповская впервые влюбилась в подростковом возрасте – в 14. Избранник был чуть старше будущей знаменитости. Мать Анны, актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская, тогда сразу поняла, что дело принимает серьезный оборот. Между Чиповской и ее родительницей состоялся разговор по душам. Мать уберегла актрису от опрометчивых поступков.
В 16 лет Анна вновь потеряла голову. "Я влюбилась еще сильнее", – рассказала актриса. Чиповская-старшая, зная о влюбчивости дочери, сделала все, чтобы та не наделала ошибок. Ольга откровенно поговорила с Анной о сексе. Звезда "Оттепели" считает родительницу невероятно мудрой женщиной.
"Она очень круто смогла вложить мне в голову, что секса из любопытства быть не может", – поведала Чиповская.
По словам Анны, ее первый интимный опыт был замечательным. Чиповская лишилась девственности в правильное время, с правильным человеком. Актриса благодарна матери за своевременный совет.
У Анны Чиповской, отметим, доверительные отношения с папой – музыкантом Борисом Фрумкиным. Отца и дочь объединяет любовь к вокалу. Кроме того, Чиповская и ее родитель любят вместе выпить.