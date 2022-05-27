"В России переоценили": завистливый Шаляпин плюнул в богатея Галкина

Прохор Шаляпин не видит ничего предосудительного в отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Бегство звездной пары в Израиль широко обсуждается в Сети. Прохор Шаляпин в беседе с журналистами тоже высказал свое мнение по этому поводу. Исполнитель заявил, что уважает выбор супругов. В чем-то он даже мог бы их понять. Если бы у музыканта были миллионы за границей, он бы тоже переживал и боялся их потерять.

Что касается Аллы Пугачевой, то она, по мнению Шаляпина, просто уехала за мужем и вовсе даже не говорила ничего плохого о России. Богатенький супруг Примадонны же слегка "перегнул палку".

"Я считаю, что Максима Галкина в России в целом переоценили," – плюнул в юмориста завистливый Шаляпин.

В комментарии Пятому каналу молодой вдовец подчеркнул, что нельзя одному человеку, пусть даже очень талантливому и амбициозному, давать такое количество проектов только потому, что у его жены есть связи. В нашей стране много других талантливых людей, например тот же Прохор Шаляпин, который, кстати, чем-то похож на Максима Галкина, но вынужден вести одну лишь погоду. Обделенный артист считает, что распределять эфиры нужно более справедливо. Что ж, с отъездом Галкина перед Шаляпиным открываются большие возможности.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что у потерявшего жену Прохора Шаляпина возникли серьезные неприятности – суд вынес приговор.