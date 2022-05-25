Пострадавший от рук Пелагеи бывший муж сознался в домашнем насилии: Состоял в токсичных отношениях

Певица и хоккеист были женаты около трех лет, однако в 2020-м году сообщили о разводе. Говорят, что брак распался из-за измен неверного спортсмена. Разрыв давно позади, однако об отношениях Пелагеи и Ивана Телегина говорят до сих пор.
Экс-супруги вот-вот завершили дележку имущества. Только сегодня суд вынес решение – не в пользу хоккеиста. Так что, мечтавший заграбастать деньги и недвижимость, нажитые в браке с популярной артисткой, буквально пострадал от ее рук, оставшись ни с чем. При этом представители спортсмена заявили, что намерены оспорить приговор. Певица, наверняка, счастлива наконец-то хотя бы на время забыть о судебных тяжбах. А вот Ивану Телегину, судя по всем, не до радости.
Не успела пресса написать об окончании раздела имущества, как спортсмен внезапно сделал странное и неоднозначное заявление. В своем микроблоге он опубликовал снимок с одного из судебных заседаний Джонни Деппа и Эмер Херд, которые обвиняют друг друга в насилии. Так вот, бывший муж Пелагеи написал, что прекрасно понимает голливудского актера.
"Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзных отношениях", – поделился откровением Иван Телегин.
Учитывая то, что термин "абьюз" подразумевает насилие, в том числе и домашнее, легко предположить, что именно от него пострадал хоккеист. Правда, не понятно, причастна ли к этой истории Пелагея, ведь имен спортсмен не назвал.