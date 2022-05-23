Оплодотворенная втихушку Королева крутит шашни с мужиками: Тарзан уже постарел

Звезды вместе уже много лет и пережили немало невзгод, чего только стоят скандалы с изменой Тарзана и с втихушку оплодотворенной яйцеклеткой Королевой, которую та отдала своему другу-гею. Эти события бурно обсуждала вся страна. И даже тогда Наташа Королева и Сергей Глушко смогли преодолеть противоречия и остались вместе.
В последние недели в Сети появились слухи о том, что пару серьезно рассорил украинский вопрос. Сплетники вновь заговорили о возможном разводе. К тому же, Королева вдруг стала появляться на публике без обручального кольца. А недавно певица и вовсе отправилась с подругами в баню, где познакомилась с неким Михаилом, который любезно сделал ей массаж. Замеченная в обществе банщика довольная Королева сразу вызвала подозрения. Люди решили, что певица крутит шашни с новым мужиком.
Эту ситуацию в беседе с "ЭГ" прокомментировала женский коуч и блогер Яна Муратова. Она считает, что Наташа Королева – умная женщина, которая понимает, как важно быть обсуждаемой, чего и добивается. Муратова не верит в то, что звезда действительно готова закрутить серьезный роман, а вот пофлиртовать ей точно не возбраняется.
"Тарзан уже постарел и не добавляет огня в ее пылкий нрав," – заметила Муратова.
По мнению блогера, вполне возможно, что Королеву тянет к другим мужчинам и она флиртует, всячески поощряя их внимание, но такие шашни ничего не значат. Певица наестся "сладенького" и вернется к постаревшему, но родному Тарзану. Всерьез звездному браку ничего не угрожает.