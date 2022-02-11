Глубоко беременна? Вид жены экс-супруга Пелагеи вызвал вопросы

Совладелица туристической компании показала в своем инстаграм-аккаунте кадры с подмосковной турбазы Хаскидеревня "Рузская Аляска". Судя по фото и видео, Мария Гончар со спортсменом хорошо провели там время.
Подписчики порадовались за пару. Однако нашлись и те, кто заподозрил, что супруга бывшего мужа Певицы Пелагеи скрывает за объемной курткой внушительных размеров живот. По мнению авторов одного из телеграм-каналов, Мария Гончар может быть "глубоко в положении".
Если эта информация подтвердится, то как певице Пелагее, так и первой гражданской жене Ивана Телегина могут урезать алименты на их общих с хоккеистом детей. У экс-возлюбленного исполнительницы есть сын Марк от Евгении Ноур и дочь Таисия от Пелагеи.
Примечательно, что в двадцатых числах января Марию Гончар уже подозревали в беременности. Такие домыслы появились из-за того, что до свадьбы женщина активно публиковала в своем инстаграм-аккаунте фото в купальниках и приталенных платьях, но в какой-то момент стала появляться на кадрах в объемных нарядах.
Сам экс-супруг певицы Пелагеи с женой не разглашают подробности семейной жизни и не комментируют сплетни о возможной беременности Марии Гончар. Как писали "Дни.ру", развод хоккеиста и знаменитости получился скандальным, со взаимными претензиями и разделом имущества.