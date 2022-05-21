Пойдет по миру: профукавшую бизнес Королеву хотят обобрать как липку

Наташа Королева оказалась в непростом положении и рискует лишиться недвижимости.

2020 год стал тяжелым для всего шоу-бизнеса. Особо сильно от пандемии коронавируса пострадала Наташа Королева. Она не только осталась без концертов, но и профукала бизнес. Так, ей пришлось закрыть салон красоты, который, кстати, так и не открылся потом. Однако это лишь полбеды, вскоре звезда получила судебный иск, в котором ее обвиняли в самовольном строительстве.

Чиновники утверждали, что здание, в котором располагался салон артистки, было построено незаконно. Стоит отметить, что сама Королева строительством не занималась, она лишь приобрела помещение. Однако оправдания звезды никого не убедили. По мнению чиновников, она несет ответственность, так как является собственником. Именно поэтому они считают, что Королева должна не только снести двухэтажное здание, но и обустроить территорию, вложив свои кровно заработанные. По сути ее хотят обобрать как липку и пустить по миру, что крайне возмущает женщину.

Пока что суд не удовлетворил иск чиновников, он также отказал им в апелляции. Однако несколько дней назад была подана жалоба на решение инстанции, а это значит, что певица еще может потерять свое помещение, которое на данный момент она сдает в аренду.

Сама артистка лишь единожды комментировала ситуацию. По ее словам, у нее имеются документы об официальном оформлении. "Какой самозахват?", – гневно задалась она вопросом.