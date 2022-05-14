"До костей": перепуганная Водонаева прибежала в спальню к сыну

Алена Водонаева поделилась тем, что произвело на нее впечатление. Знаменитость обратилась к поклонникам.

Алена Водонаева призналась, что она является очень впечатлительным человеком. Последний раз бурю эмоций у телеведущей вызвало чтение книги.

"Такое непередаваемое и неописуемое чувство, когда заканчивается книга, которую ты проживаешь до костей. Сопереживаешь, волнуешься за героев, иногда даже боишься. Как сейчас, например. Дочитывала это произведение у сына в комнате, с фонариком от телефона, только бы не одной у себя в спальне. Страшно, захватывающе, с учащенным сердцебиением. Кайф, обожаю такое", — написала экс-участница "Дома-2" в социальной Сети.



Подписчики оказались заинтригованы свежим постом звезды. "Сладкусик спит сзади", "Вот тоже самое сегодня испытала от шестой серии "Звезды в Африке", даже погода соответствовала твоему уходу, не знаю теперь, буду ли смотреть дальше", "Лучшая рекомендация. Давно ничего не захватывало, так чтобы за сутки прочитать толстую книгу, не отрываясь. Название бы?", "Алена, название книги напишите. Мы тоже хотим прочувствовать это", "Книга — это самое лучшее средство отвлечься и погрузиться в самое интересное", — написали комментаторы.

Напомним, ранее снимки, которыми Алена Водонаева поделилась с поклонниками, вызвали бурю эмоций. В микроблоге теледивы появились кадры с одной из давних фотосессий: на них Алена запечатлена с короткими волосами, в чулках и черном боди с глубоким декольте, которое еле сдерживает вываливающуюся огромную голую грудь. Бывшая участница телестройки задалась вопросом: почему она раньше не показывала миру эти горячие фотографии.

