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Шоу-бизнес
Династия: 9-летнего внука Боярского заставили работать

Династия: 9-летнего внука Боярского заставили работать

Наследник семьи Михаила Боярского озвучил персонажа мультфильма.
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В семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской растут двое сыновей – Григорий и Андрей. Пока трехлетний малыш только начинает радовать родителей успехами в садике, старший уже успел попробовать дело семьи. Андрей озвучил одного из центральных персонажей в новом сезоне мультсериала "Три кота".

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Матвеев рассказал, что пока не знает, можно ли назвать его продолжателем актерской династии. Артист заверил, что мальчика никто не заставлял и не направлял, поработать в профессии он решил самостоятельно и получил от этого удовольствие.

Внук Михаила Боярского, поделился Максим, пока зажат и не может полностью расслабиться перед публикой. "Ему нравится, как мне кажется. Но играть он стесняется. И я стеснялся в его возрасте! Мне казалось, что сделать что-то на широкую публику невозможно: меня зажимало страшно. И он так же себя ведет, и куда это вырулит, да бог знает! Может, это останется в таком же зачатке, а может, во что-то трансформируется. Но сейчас он получает удовольствие от того, чем занимается", – поделился счастливый отец.

Максим и Елизавета стараются всячески развивать своих детей и заниматься их воспитанием. Ранее Михаил Боярский жаловался, что переживает из-за загруженности графика дочки и зятя. Ему показалось, что они мало времени проводят в семье. Сами артисты заверяют, что у них хватает времени на все.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 16:47 Источник: YouTube-канал "Надежда Стрелец" ✓ Надежный источник
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