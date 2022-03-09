Династия: 9-летнего внука Боярского заставили работать

В семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской растут двое сыновей – Григорий и Андрей. Пока трехлетний малыш только начинает радовать родителей успехами в садике, старший уже успел попробовать дело семьи. Андрей озвучил одного из центральных персонажей в новом сезоне мультсериала "Три кота".
Матвеев рассказал, что пока не знает, можно ли назвать его продолжателем актерской династии. Артист заверил, что мальчика никто не заставлял и не направлял, поработать в профессии он решил самостоятельно и получил от этого удовольствие.
Внук Михаила Боярского, поделился Максим, пока зажат и не может полностью расслабиться перед публикой. "Ему нравится, как мне кажется. Но играть он стесняется. И я стеснялся в его возрасте! Мне казалось, что сделать что-то на широкую публику невозможно: меня зажимало страшно. И он так же себя ведет, и куда это вырулит, да бог знает! Может, это останется в таком же зачатке, а может, во что-то трансформируется. Но сейчас он получает удовольствие от того, чем занимается", – поделился счастливый отец.
Максим и Елизавета стараются всячески развивать своих детей и заниматься их воспитанием. Ранее Михаил Боярский жаловался, что переживает из-за загруженности графика дочки и зятя. Ему показалось, что они мало времени проводят в семье. Сами артисты заверяют, что у них хватает времени на все.