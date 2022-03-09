Запущенный холостяк в затасканных джинсах: Маркл покинула принца Гарри

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия и уехали из Великобритании, обрекая себя на свободное плавание и полную независимость от Букингемского дворца. Уже тогда заговорили, что бывшая американская актриса вырвала Гарри из семьи и подмяла его под свой каблук. С тех пор интерес общества к герцогу и герцогине Сассекским лишь возрос. Поклонники без устали следят за жизнью принца Гарри и Меган Маркл.
Недавно в Сети заговорили о том, что Меган Маркл таинственно исчезла. Она не появилась на нескольких важных мероприятиях. Фанаты судачили о третьей беременности герцогини и даже о болезни.
На днях принц Гарри и вовсе вышел в свет один. Он приехал без предупреждения на родео в Техас. Жены рядом не было. Фанаты забеспокоились, уж не покинула ли его Меган Маркл? Внешний вид принца Гарри тоже вызвал беспокойство. Он был одет в обычную серую рубашку и затасканные джинсы, словно запущенный холостяк.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что сдающая позиции ото дня в день королева Великобритании Елизавета II жаждет познакомиться с правнучкой Лилибет и понянчить крошку. Королева уверена, что жить на этом свете ей осталось недолго.