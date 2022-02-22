Объявлено об исчезновении Меган Маркл

Поклонники герцогини Сассекской Меган Маркл бьют тревогу. Более трех месяцев она не выходит на связь и не дает о себе знать. Помимо того, что Маркл не появляется на мероприятиях, она не появляется в интернете.
Из-за загадочного исчезновения Меган Маркл, которая всегда обожала блистать на публике, в Сети распространилось множество теорий и догадок. Некоторые считают, что недавно ставшая матерью второй раз герцогиня снова забеременела и решает экстренные дела. Кто-то и вовсе предположил страшное: что после родов Меган Маркл серьезно заболела. Есть и еще одна версия: фанаты считают, что у Меган Маркл могли возникнуть серьезные проблемы в браке с принцем Гарри.
Напомним, 6 июня 2021 года 39-летняя Меган Маркл родила дочь. Теперь она и принц Гарри воспитывают двух детей: сына Арчи и дочь Лили.
Члены королевской семьи Великобритании пока не комментируют ситуацию и делают вид, что ничего особенного не происходит.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя обязанности членов королевской семьи в начале 2020 года, после чего уехали в США и попытались стать финансово независимыми от королевы.