Стало известно о состоянии сраженного инсультом 91-летнего Краско

В начале января 2022 года 91-летний Ивана Краско экстренно госпитализировали с инсультом. Около недели артист провел в больнице. Из-за болезни он стал хуже передвигаться и видеть. В течение нескольких недель актер-долгожитель проходил реабилитацию. Пребывание в медицинском центре пошло ему на пользу.
Сейчас Краско уже дома, находится в хорошем настроении, шутит. Об этом рассказал Вячеслав Смородинов. По его словам, Иван Иванович никогда не унывает, однако последние события артиста весьма тревожат.
О дальнейшей работе Краско в театре Смородинов высказался осторожно. Директор отметил, что актеру тяжело даются роли, которые он играл в последнее время. На данный момент неизвестно, появился ли Иван Иванович в спектакле "Я вернулся в мой город".
"Посмотрим, как дальше с театром у него дела будут [обстоять]", – сказал директор артиста.
Напомним, ранее у Ивана Краско диагностировали неизлечимые проблемы со зрением – деструкцию стекловидного тела (возрастная атрофическая рубцовая стадия). Глазной хирург, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян считает, что народный артист может ослепнуть навсегда. если болезнь начнет прогрессировать.