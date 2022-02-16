Стало известно о госпитализации 91-летнего Краско: Не оклемался

Еще в прошлом году Иван Краско пережил инсульт, после которого мужчине пришлось несколько недель провести в больнице. Теперь же выяснилось, что здоровье народного артиста тогда не восстановилось полностью – опять потребовалась помощь медиков.
Сегодня директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что артист уже неделю находится в больнице.
"Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался," – объяснил ситуацию Смородинов.
В комментарии изданию StarHit встревоженный директор рассказал, что 91-летний Краско бывает в разном состоянии: иногда знаменитому пациенту чуть лучше, иногда хуже. В больнице медики ставят актеру уколы, подключают специальные тренажеры и следят за состоянием пациента.
Ранее в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале Смородинов рассказывал, что из-за плохого самочувствия Краско недавно даже отказался от роли в театре, а это на актера совсем не похоже.
Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сгладить последствия тяжелого инсульта и поставить народного артиста на ноги. При этом речи о выписке из больницы пока не идет.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ивану Краско поставили страшный диагноз. После пережитых потрясений мужчина начал слепнуть на оба глаза и даже перестал узнавать людей на улице.