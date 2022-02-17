Разбитый инсультом 91-летний Краско взревел в больнице: Тяжело

Народный артист России Иван Краско надолго застрял в реабилитационном центре. Из-за нарушения мозгового кровообращения необходимо медицинское вмешательство.

Инсульт резко подорвал здоровье именитого актера. Звездный холостяк Иван Краско не может оправиться от негативных последствий. Близкие отправили его в клинику на три недели. Об этом рассказал представитель мужчины Вячеслав Смородинов.

Пожилой артист практически взревел от жалоб: проблемы с походкой, двигательной способностью ноги, серьезное ухудшение зрения. Однако, как пишет Царьград, по имеющимся данным, ничего максимально ужасного в состоянии артиста нет.

Директор 91-летней звезды заверил, что в отношении Ивана Краско применяется комплекс восстановительных мер. К ним относятся регулярные капельницы, процедуры, массажи, спортивные тренировки.

"Просто тяжело ему, быстро устает", — отметил помощник актера. По мнению Смородинова, во многом здоровье связано с преклонным возрастом кинодеятеля. Пока артист пролежал в медучреждении только неделю, пройдена лишь треть этого реабилитационного пути.

Как писали "Дни.ру", глазной хирург оценил шансы Ивана Краско на улучшение плохого зрения. Медик отметил, что избежать слепоты возможно, но полностью восстановить здоровье глаз не получится. Благоприятного исхода можно добиться путем физиотерапии, электрофорезов, фонофорезов и других современных методик.