"Настоящий террор": Перепуганный Шаляпин взвыл из-за угроз

Певец рассказал, что в его адрес стали поступать угрозы после того, как в телеграм-канале Верховной рады появились номера артистов, заявивших о поддержке военной спецоперации на Украине. "Мне угрожают уже второй день расправой. Телефон разрывается от звонков и неадекватных сообщений. Украинские националисты организовали против меня, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской, Николая Баскова настоящий террор", – рассказал артист.
Теперь на номер Шаляпина поступают угрозы, ему звонят и пишут незнакомцы. Прохор рассказал, что из-за постоянных атак ему пришлось сменить номер мобильного. Аналогичная ситуация и с другими артистами из списка. Он заявил, что Яна Рудковская тоже сменила номер, так как угрожали не только ей, но и ее маленьким детям.
"Я – патриот и никогда не променяю свои принципы на американский паспорт. Не знаю, на что рассчитывают националисты, нас не запугать такими фокусами", – высказался о поступающих угрозах Шаляпин.
Ранее в Сети появились слухи о том, что Прохор Шаляпин воссоединился с бывшей любовницей на 39 лет старше себя. Артист слухи опроверг, заметив, что у него действительно особое отношение к женщине, но романтической связи сейчас между ними нет.