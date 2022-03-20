"Капризный ребенок": Принц Гарри плюнул в лицо бабушке-королеве

29 марта в Вестминстерском аббатстве состоится служба в память об ушедшем в прошлом году принце Филиппе, супруге королевы Елизаветы II. Принц Гарри отказался присутствовать на торжественном семейном мероприятии.
Королевский биограф Анджела Левин назвала его поведение предательством, она считает, что герцог Сассекский буквально плюнул в лицо своей бабушке таким неблагоразумным жестом. По заявлению наследника, он переживает, что его дети не будут чувствовать себя в безопасности. Напомним, после отречения от королевской семьи Гарри лишился многого, в том числе, постоянной охраны.
Левин отметила, что если принц явится на королевское мероприятие, ему будет обеспечена охрана, а вот в любое другое время – только личные телохранители за собственные деньги. Поведение герцога биограф сравнила с капризами маленького ребенка.
"Он все время твердит: "я, я, я", вместо того, чтобы проявить заботу о своей бабушке. Он ведет себя, как капризный ребенок, который топает и стучит ножками", – прокомментировала сложившуюся ситуацию Анджела Левин.
Есть вероятность, что юбилей королевы принц Гарри тоже пропустит, несмотря на свои заявления о желании увидеть бабушку как можно скорее. Недавно Елизавета II захотела увидеться с внучкой Лилибет, названной в ее честь, но встречи пока не произошло.