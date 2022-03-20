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Шоу-бизнес
"Капризный ребенок": Принц Гарри плюнул в лицо бабушке-королеве

"Капризный ребенок": Принц Гарри плюнул в лицо бабушке-королеве

Отношения у принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей крайне непростые.
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29 марта в Вестминстерском аббатстве состоится служба в память об ушедшем в прошлом году принце Филиппе, супруге королевы Елизаветы II. Принц Гарри отказался присутствовать на торжественном семейном мероприятии.

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Королевский биограф Анджела Левин назвала его поведение предательством, она считает, что герцог Сассекский буквально плюнул в лицо своей бабушке таким неблагоразумным жестом. По заявлению наследника, он переживает, что его дети не будут чувствовать себя в безопасности. Напомним, после отречения от королевской семьи Гарри лишился многого, в том числе, постоянной охраны.

Левин отметила, что если принц явится на королевское мероприятие, ему будет обеспечена охрана, а вот в любое другое время – только личные телохранители за собственные деньги. Поведение герцога биограф сравнила с капризами маленького ребенка.

"Он все время твердит: "я, я, я", вместо того, чтобы проявить заботу о своей бабушке. Он ведет себя, как капризный ребенок, который топает и стучит ножками", – прокомментировала сложившуюся ситуацию Анджела Левин.

Есть вероятность, что юбилей королевы принц Гарри тоже пропустит, несмотря на свои заявления о желании увидеть бабушку как можно скорее. Недавно Елизавета II захотела увидеться с внучкой Лилибет, названной в ее честь, но встречи пока не произошло.

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Фото: Giada Papini/EuropaNewswire / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2022, 00:09 Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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