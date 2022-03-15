Выставила убогими: оболгавшая родню Меган Маркл получила удар под дых

Некоторое время назад единокровная сестра подала на Меган Маркл в суд. Саманта Маркл обвинила знаменитую родственницу в клевете. Женщина требует от супруги принца Гарри компенсацию в 75 тысяч долларов.
Саманта утверждает, что Маркл в нескольких интервью оболгала семью отца, выставив родственников убогими. Дескать, детство невестки британской королевы не было нищим, как она всегда и везде утверждает. По словам Саманты, Меган никогда ни в чем не нуждалась и получала образование в престижных учебных заведениях.
Не успела Меган Маркл оправиться от поступка старшей сестры, как удар по дых ей нанес родной отец. 77-летний Томас Маркл собирается свидетельствовать против жены принца Гарри в суде. Томас признался, что четыре года ищет повода встретиться с Меган перед Фемидой. Пенсионер считает, что Саманту необходимо защитить.
Томас верит, что Саманта сможет добиться компенсации от Меган. Кроме того, мужчина зол на младшую дочь за то, что она без уважения относится к членам королевской семьи. Томас Маркл очень сочувствует Елизавете II.
"Меня поражает, что они часами сидят у Опры Уинфри и выставляют вещи, которые они не должны никому выставлять, и, я думаю, что это так неуважительно к королевской семье", – заявил 77-летний Маркл.
Томас Маркл, отметим, запустил собственный канал на "Ютуб". В первом же опубликованном ролике он выразил готовность воевать против Меган Маркл.