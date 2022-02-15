Дочь Маликова сняли с венком после печального известия об уходе

Накануне Стефания Маликова отметила свой 22-й день рождения в компании друзей: молодые люди встретились в московском ресторане, чтобы поздравить любимицу с праздником.
Дочь знаменитого певца, безусловно, приложила много усилий, чтобы мероприятие получилось незабываемым. Несмотря на то, что праздник был посвящен девушке, она сама не пожалела слов благодарности как собравшимся, так и родителям, которые вложили немало сил в воспитание своей наследницы. Стефания поделилась снимками с дня рождения со своими подписчиками: именинницу запечатлели в красивом платье и с венком на голове, который дополнял ее образ.
Правда, среди гостей не был замечен молодой человек девушки – игрок НХЛ Кирилл Капризов, а сама наследница Маликова решила отпраздновать радостное событие исключительно в женской компании. Выяснилось, что такой список гостей был составлен неслучайно: источник из близкого окружения звезды сообщил печальную новость – девушка ушла от своего возлюбленного.
"На эмоциях она даже сказала: "Больше никаких парней!", – приводит слова дочери Дмитрия Маликова "Пятый канал".
Тем не менее, девушка выглядела счастливой, судя по всему, если даже она и переживает из-за разрыва, то в этот непростой момент окружена заботой и поддержкой близких людей.