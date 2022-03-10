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Шоу-бизнес
Купающаяся в роскоши дочь Маликова наживается на обнищавшем народе

Купающаяся в роскоши дочь Маликова наживается на обнищавшем народе

Наследница Дмитрия Маликова использует все шансы.
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Крупные бренды один за другим приостанавливают работу в России из-за санкций, не исключением стали и любимые многими марки одежды. С уходом привычных магазинов российские бренды начинают активно развиваться. У Стеши Маликовой своя линия одежды еще с 2019 года, но сейчас девушка стала вкладывать в развитие все силы.

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Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Юная исполнительница активно публикует рекламу своего бренда в блоге, дает модные советы и показывает видео, связанные со стилем. Известие об уходе крупных брендов она прокомментировала в своем блоге: "Наш шанс, русские бренды!".

Однако в Сети сложилось двоякое мнение, некоторые считают, что дочь Маликова просто хочет нажиться на обнищавшем из-за подскочившего курса народе. Цены в бутике Стеши действительно внушительные, платья там стоят в районе 30 тысяч рублей.

Подписчики предположили, что для любимой дочки знаменитого исполнителя понятие стоимости несколько отличается от привычных для простых россиян ценников. Маликова с детства получает все самое лучшее и буквально купается в роскоши и любви родителей.

Кстати, к дизайну вещей у пользователей тоже есть вопросы. Некоторым кажется, что ее бренд копирует модели известных модных домов и вещей из масс-маркета, другие вообще предполагают, что Стеша открыла шоу-рум и продает китайские вещи с AliExpress под личным брендом за баснословные для них деньги. Сама же девушка продолжает с интересом рассказывать о новых коллекциях.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 11:16 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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