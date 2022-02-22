"Назло Харламову": раскрепощенная Асмус отдалась голому мужику

Накануне звезда "Интернов" продемонстрировала это качество в очередной раз. Раскрепощенная блондинка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очень провокационное фото, на котором она отдалась в объятья какому-то голому мужику. Лицо мужчины при этом почти не попало в кадр, за исключением подбородка, поэтому Кристине Асмус удалось создать настоящую интригу.
Пользователи сначала оказались немного шокированы смелостью Асмус, ведь мужчина и женщина на фото обнажены до пояса и явно занимаются чем-то, что не предназначено для посторонних глаз. Впрочем, затем фолловеры догадались, что это скорее всего кадр со съемок.
Люди быстро включились в игру и стали гадать, что за обворожительный партнер у актрисы и какая картина снимается. Многим показалось, что Кристина Асмус обнимается с самим Данилой Козловским, а в процессе съемок продолжение фильма "Текст", где у блондинки была очень откровенная сцена.
Не остался без внимания и бывший муж Кристины Асмус – Гарик Харламов. Некоторые фолловеры решили, что провокационное фото было сделано специально для него.
"Уже вижу эти заголовки: Асмус назло Харламову показала фото с мужчиной", "Гарик хорошо выглядит", "Теперь понятно, почему Харламов развелся", "Харламов так изменился!" – съязвили подписчики.
Сама Кристина Асмус не стала вносить ясность и продолжила хранить интригу.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Сети всплыли снимки гибкой Кристины Асмус в ванной.