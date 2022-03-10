"Может спровоцировать инсульт": едва пережившая два удара Водонаева оказалась на грани

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, как Алене Водонаевой прийти в себя после двух инсультов.

Как стало известно, Алена Водонаева пережила два инсульта. Сейчас, по ее словам, она сильно волнуется из-за того, что происходит в мире. Как она заявила, из-за стресса у нее появились панические атаки.

"Инсульт – это проблема, которая вызвана нарушением мозгового кровообращения, и, как следствие, повреждением тканей мозга и его функций. Если говорить о последствиях, они могут быть самыми непредсказуемыми и печальными. Имея такие опасные симптомы, как у Алены, нужно регулярно следить за собой: своей нервной системой и внутренним спокойствием", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Юлия Хадарцева.

Психолог заявил, что в наше время довольно сложно сохранять гармонию, но есть ряд методов, который может быть полезен в подобной ситуации. Во-первых, это правильное дыхание. Нужно уметь сосредоточиться на нем, особенно в период обострения панической атаки, и осознать про себя: “Я здесь, в безопасности, мои руки, ноги целы, мне ничего не угрожает!” Также обязательно заземление: оно происходит посредством прикосновения к твердым предметам и поверхностям, тем самым вы даете понять мозгу, что осознаете момент, находитесь в нем и контролируете свое тело.

"Паническую атаку нужно контролировать. В противном случае она может спровоцировать инсульт. Очень хорошо помогает работа с телом – любые физические нагрузки дают возможность почувствовать организм в целом и успокоить его, воздействуя на все системы", – объяснил эксперт.

Также Юлия Хадарцева рассказала, что сеансы психотерапии помогут быстрее и осознаннее разобрать ситуации и прийти к тому, что все, что происходит в жизни – временно, вопрос только в том, как человек на это реагирует: принимает ли он происходящие события или отторгает. Врач порекомендовал структурировать свой день, максимально его расписав всяческими делами, отключиться от социальных сетей, негативных новостей и заняться реальной жизнью. Помимо прочего важно окружить себя людьми, которые на позитиве.