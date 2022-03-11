"Они жили отдельно": Градский выставил за дверь молодую жену задолго до смерти

Сестра покойного Александра Градского Наталья поведала ранее далеко не всем известные факты о его личной жизни. Выяснилось, что женщина никогда не жаловала последнюю жену композитора – модель Марину Коташенко.



Родственница артиста рассказала, что его 35-летняя дочь Мария и 40-летний сын Даниил дружат между собой. А еще они прекрасно общались с отцом. А вот с четвертой супругой отца – 37-летней Мариной Коташенко – так и не наладили отношения.

Наталья Градская утверждает, что жена не приходила в больницу к музыканту. Сестра звезды добавила, что в последнее время Александр Градский часто звонил экс-супруге Ольге, а с Мариной жил гостевым браком.



По словам сестры певца, последние семь лет пара жила отдельно друг от друга. Композитор находился в московской квартире, а его молодая жена с детьми за городом. Супруга привозила наследников к нему, и сама приезжала на выходные. Наведывался на дачу к жене и детям и он.

Сестра знаменитости поведала, что гостевой брак выбрал именно композитор. Дело в том, что музыканту было удобно жить и работать в столице, а отдыхать за городом. Поэтому он практически выставил Марину Коташенко за дверь московской квартиры.



Напомним, модель родила Александру Градскому двух сыновей. Сейчас Саше семь лет, а Ване три года. Сестра артиста считает, что тот женился на избраннице незадолго до смерти ради двух младших детей.

Также выяснилось, что рядом с Александром Градским перед смертью была сиделка, рекомендованная бывшей женой Ольгой. Как писали "Дни.ру", 72-летний композитор скончался 28 ноября прошлого года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

