100 миллионов не было? Новые подробности в деле об ограблении вдовы Градского

Ограбление вдовы Градского вызвало неоднозначную реакцию: кто-то ей сочувствует, а кто-то с трудом верит ее словам.

Одного из грабителей удалось задержать: им оказался 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, который встретил других преступников на "Мерседесе" и помог им скрыться.

О том, как вообще мужчина ввязался в авантюру, рассказала его бывшая жена, которая, к слову, тоже сомневается в правдивости произошедшего. Женщина знает о показаниях своего экс-супруга со слов его матери и адвоката. Он поведал, что вообще не знал о том, что отправляется на темное дело. Тот самый "Мерседес", на котором приехал Умед, был куплен им в долг – он планировал на нем таксовать и заработать денег, ведь с работой в последнее время не складывалось.

Потом его долги за машину "передали" людям из этнической таджикской банды – они-то, по словам Жабборова, и ввязали его в ограбление.

"Ему сказали: поработаешь таксистом один раз, а мы тебе долг закроем – 150 тысяч рублей. Мол, заберешь людей в такое-то время в таком-то месте", – рассказала бывшая жена задержанного.

О том, что Умед стал соучастником ограбления, он узнал из новостей. Правда, Жабборов, как и его экс-супруга, не понимают, как грабители смогли вынести из дома Градского 100 млн рублей. Мужчины вышли из машины Коташенко без масок и с маленькой спортивной сумкой в руках, в которой, по их мнению, вряд ли могло поместиться так много купюр.

К слову, детали скандального ограбления смущают многих. Вдова знаменитого музыканта не сразу рассказала о случившемся полиции, что многим показалось подозрительным. К тому же не совсем понятно, зачем Коташенко хранила в доме наличные деньги в таком крупном размере.

