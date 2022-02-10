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Шоу-бизнес
100 миллионов не было? Новые подробности в деле об ограблении вдовы Градского

100 миллионов не было? Новые подробности в деле об ограблении вдовы Градского

Ограбление вдовы Градского вызвало неоднозначную реакцию: кто-то ей сочувствует, а кто-то с трудом верит ее словам.
прочитано 626 раз

Одного из грабителей удалось задержать: им оказался 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, который встретил других преступников на "Мерседесе" и помог им скрыться.
О том, как вообще мужчина ввязался в авантюру, рассказала его бывшая жена, которая, к слову, тоже сомневается в правдивости произошедшего. Женщина знает о показаниях своего экс-супруга со слов его матери и адвоката. Он поведал, что вообще не знал о том, что отправляется на темное дело. Тот самый "Мерседес", на котором приехал Умед, был куплен им в долг – он планировал на нем таксовать и заработать денег, ведь с работой в последнее время не складывалось.
Потом его долги за машину "передали" людям из этнической таджикской банды – они-то, по словам Жабборова, и ввязали его в ограбление.
"Ему сказали: поработаешь таксистом один раз, а мы тебе долг закроем – 150 тысяч рублей. Мол, заберешь людей в такое-то время в таком-то месте", – рассказала бывшая жена задержанного.
О том, что Умед стал соучастником ограбления, он узнал из новостей. Правда, Жабборов, как и его экс-супруга, не понимают, как грабители смогли вынести из дома Градского 100 млн рублей. Мужчины вышли из машины Коташенко без масок и с маленькой спортивной сумкой в руках, в которой, по их мнению, вряд ли могло поместиться так много купюр.
К слову, детали скандального ограбления смущают многих. Вдова знаменитого музыканта не сразу рассказала о случившемся полиции, что многим показалось подозрительным. К тому же не совсем понятно, зачем Коташенко хранила в доме наличные деньги в таком крупном размере.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
10 февраля 2022, 09:22 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коташенко ограбили, а с Белоцерковской требуют миллионные долги: как живут молодые вдовы звезд

комментарии

Ответить:

Гость956330
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Всех таджиков к Волочковой отправить. Она собирает всякую шушеру
ГостьЮВЕНТА
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Марина врёт
она понаехавшая грабить в москве мужиков.
Окрутила Градского
А теперь его детей грабит
1

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