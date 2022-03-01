14 миллионов: Меган Маркл и принц Гарри погрязли в долгах

Герцоги Сассекские вместе с детьми проживают в шикарном особняке Монтесито, который они купили еще в 2020 году.
За такое дорогостоящее имение, конечно, взимаются соответствующие налоги. Так вот, недавно прошел слух о том, что Меган Маркл и принц Гарри не платят по счетам и погрязли в долгах. Речь идет о муниципальном налоге: пара обязана внести два обязательных платежа, общая сумма которых составляет 103 995 фунтов – в рублях это больше 14 миллионов. Погасить задолженность герцоги должны не позднее 11 апреля, в противном случае их ждет штраф, который составляет 10% от платежей.
Как говорят близкие знакомые знаменитой пары, с выплатой налогов у Меган Маркл и принца Гарри не должно быть трудностей, ведь они неплохо зарабатывают. По оценкам источника, доход герцогов в разы больше суммы, которую нужно погасить.
Напомним, недавно королева Великобритании Елизавета II, которая признана самым долгоправящим и старейшим монархом в истории страны, выступила с сенсационным заявлением, назвав имя своего преемника. После ухода королевы престол займет ее сын принц Чарльз. Она также приготовила особый статус для его супруги Камиллы, которую, как известно, не очень жалуют люди.