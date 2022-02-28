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Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после исчезновения

Меган Маркл впервые вышла в свет после исчезновения

Наконец-то публика увидела Меган Маркл, а ведь поклонники всерьез переживали за ее здоровье.
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Покинув Великобританию, принц Гарри и Меган Маркл начали наслаждаться свободной жизнью. Поскольку теперь они уже не обременены строгими правилами королевской жизни, супруги не стесняются давать интервью, приоткрывая завесы тайн. Такие компании, как Spotify и Netflix, заключили с родственниками Елизаветы многомиллионные контракты. Однако пока что Гарри с Меган не предоставили обещанные подкасты и документальные фильмы. Но, по всей видимости, это лишь дело времени.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Стоит отметить, что супруги занялись не только продвижением, но и благотворительностью. Так, в 2020 году они стали основателями благотворительного фонда Archewell. Так, во время пандемии коронавируса члены монаршей семьи переводили собранные деньги больницам, а недавно они начали помогать вышедшим из декрета женщинам в поиске работы. Также они оказывали поддержку движению Black Lives Matter.

Именно за оказание вклада в борьбу за расовую справедливость супруги удостоились президентской награде. Именно во время награждения публика впервые за долгое время увидела супругу Гарри. Фанаты жены принца даже посчитали, что она не появлялась ни на одном мероприятии около ста дней. Именно поэтому пользователи сети даже переживали за ее здоровье.

Однако волновались они зря. Меган Маркл выглядела великолепно на светском мероприятии. Она была одета в синее вечернее платье с открытым плечом. Дополнили образ элегантные серебряные туфли.

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Меган Маркл. Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 00:16 Источник: Woman.ru • Требует проверки
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