Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Вторник
1 марта
Лента новостей
12:21
Сердобольную Гвоздикову разнесли в пух и прах за подачки обедневшим друзьям: Что я плохого сделала?
12:21
"Беременная": всплыли снимки Орловой с огромным животом
12:19
"Пойду до могилы": Павел Майков из "Девушек с Макаровым" сделал заявление
12:02
Басурин обозначил сроки окружения Мариуполя войсками ДНР
11:58
Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов
11:40
"Мы прекрасно знаем друг друга": хитрая Костенко сумела подлизаться к свекрови
11:34
Отверженный Сафронов потрясен подлым ударом в спину: Это было неожиданно!
11:29
Уехал в безопасное место: Марк Богатырев оставил Татьяну Арнтгольц и сына
11:13
Страны ЕС могут арестовать имущество российских олигархов
11:11
"Будь здоров": Асмус публично обратилась к тяжелобольному Харламову в важный день
11:07
Слава освободителям Донбасса: Колдун и Дубцова песнями встречают героев Народных Республик
10:55
В Совфеде раскрыли будущее ДНР и ЛНР: Получат возможность нормально развиваться
10:48
Поздравленная Путиным Васильева об унижении в кино: До какой степени можно себя растоптать
10:46
От раздавленной страшной болезнью Казьминой избавилась родная мать
10:45
В Росавиации людей призвали воздержаться от поездок за границу
10:34
"Освобождение от должностных обязанностей": заговорили о ближайшем будущем Зеленского
10:32
Тужься, Наташа: зачем одинокой Фриске дорогая служанка для родов зачатой в пробирке дочки
10:10
Британия готовила украинцев к вооруженному конфликту с Россией
09:51
Военный эксперт Балуевский указал на главную ошибку украинской армии: Борьба с собственным населением
09:42
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
09:24
Ночь за решеткой: Бывшего мужа Бородиной задержала полиция
09:23
Эксперты: После повышения ключевой ставки квартиры дешеветь не будут
09:23
Новости о состоянии Фриске довели отца до слез: Развернулся и заплакал
08:43
Войска ДНР берут силовиков в кольцо: главное за ночь о спецоперации на Украине к 1 марта
08:41
"Уничтожение" российской бронетехники: Разоблачен очередной фейк о спецоперации на Украине
08:36
Участникам специальной военной операции на Украине предложили дать статус ветерана боевых действий
06:13
Гороскоп на март 2022 года
04:03
Рудковская и Бузова останутся без штанов
02:10
"У нас будет ребенок": шокирующее заявление о звезде "Пусть говорят" Диане Шурыгиной
00:12
"Так и хочется!": Захарова из "Кадетства" отклячила сочную задницу
23:57
Пять советов: как не поддаваться панике, читая новости
21:57
СМИ: Лепс улетел с детьми из России
21:31
"Достоин любви": Азиза о тайном романе с Малининым
21:05
Женщины обокрали 10-летнего ребенка в подмосковной Балашихе
20:42
День памяти Макария Невского и масленичный "заигрыш": народные приметы 1 марта
20:14
"Наметили определенные решения": делегации России и Украины подвели итоги переговоров
19:45
Будущая королева Великобритании рассказала о планах на престол
19:39
Названо место проведения второго раунда российско-украинских переговоров
19:25
СМИ: Переговоры России и Украины завершились
18:57
Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж
18:07
Загремевшего в психбольницу Николаева могут признать недееспособным
18:03
Новая возлюбленная отказавшегося от дочери актера "Кадетства": У нас свои отношения
17:53
В ФРГ назвали угрозой слова Путина о мерах сдерживания
17:52
В России сохранят условия по выданным до повышения ставки кредитам
17:23
Практически затворница: что случилось с растолстевшей Татьяной Догилевой
17:20
Банк России смягчит выдачу ипотеки – Набиуллина
17:12
Аналитик Колчин: Украину не интересует ход переговоров
16:46
Что будет с ипотеками в России
16:39
Отказалась променять Россию на США, а теперь попала под санкции вместе с RT: что стало с Симоньян
16:25
Произойдет ли блокировка карт российских банков – ответ эксперта
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
Что известно о переговорах России и Украины
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов
Зеленский сделал заявление о переговорах России и Украины в Минске
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Будь здоров": Асмус публично обратилась к тяжелобольному Харламову в важный день

"Будь здоров": Асмус публично обратилась к тяжелобольному Харламову в важный день

Кристина Асмус обратилась к Карику Харламову, поздравив его с днем рождения.
прочитано 198 раз

Поклонники союза Кристины Асмус и Гарика Харламова очень переживали, узнав о решении пары расторгнуть брак. Долгое время актриса никак не комментировала расставание, однако недавно она призналась, что смогла наладить отношения с бывшим мужем. По ее словам, определенное количество времени экс-супруги не могли нормально общаться из-за накопившихся обид.

ПО ТЕМЕ

"Выглядит жалко": заговорили о страшном синдроме Асмус

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

По всей видимости, ссоры артистов ушли в прошлое, поскольку накануне Кристина впервые за долгое время обратилась к Гарику в своем "Инстаграм". Причиной стал день рождения, который отмечал резидент Comedy Club. В микроблог актриса выложила совместную фотографию с бывшим возлюбленным и их общей дочерью, пожелав ему здоровья. "Главное – будь здоров!", – подписала снимок она.

Кстати, тему здоровья Асмус подняла не просто так. Дело в том, что еще недавно Харламов был госпитализирован с тяжелым инфекционным заболеванием. Юморист рассказывал, что врачи диагностировали у него свиной грипп, от которого впоследствии и лечили.

Напомним, что бывшие супруги не только смогли сохранить нормальные отношения, но и нашли новых возлюбленных. Так, Кристина Асмус недавно рассказала, что уже несколько лет встречается с актером Романом Евдокимовым. А Харламов, в свою очередь, был не раз замечен с Екатериной Ковальчук, которая стала его коллегой по сериалу "Гусар".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 11:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Аналитик Колчин: Украину не интересует ход переговоров

Эксперт не ждет прорывов от встречи в Гомельской области

Спецоперация на Украине

Песков: Жители Украины не знают реального положения дел

Пресс-секретарь обвинил во всем пропаганду
Шоу-бизнес

"Ты давно вырезала меня из своей жизни": вероятный отец ребенка обратился к беременной Фриске

От кого зачала сестра Жанны
Спецоперация на Украине

Украинские военнопленные о плане нападения на Донбасс: Киев готовил операцию

Подробностями поделился Эдуард Басурин

Гороскоп

Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Здоровье

Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений

Спорт

"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву

Регионы

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+