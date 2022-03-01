"Будь здоров": Асмус публично обратилась к тяжелобольному Харламову в важный день

Кристина Асмус обратилась к Карику Харламову, поздравив его с днем рождения.

Поклонники союза Кристины Асмус и Гарика Харламова очень переживали, узнав о решении пары расторгнуть брак. Долгое время актриса никак не комментировала расставание, однако недавно она призналась, что смогла наладить отношения с бывшим мужем. По ее словам, определенное количество времени экс-супруги не могли нормально общаться из-за накопившихся обид.

По всей видимости, ссоры артистов ушли в прошлое, поскольку накануне Кристина впервые за долгое время обратилась к Гарику в своем "Инстаграм". Причиной стал день рождения, который отмечал резидент Comedy Club. В микроблог актриса выложила совместную фотографию с бывшим возлюбленным и их общей дочерью, пожелав ему здоровья. "Главное – будь здоров!", – подписала снимок она.

Кстати, тему здоровья Асмус подняла не просто так. Дело в том, что еще недавно Харламов был госпитализирован с тяжелым инфекционным заболеванием. Юморист рассказывал, что врачи диагностировали у него свиной грипп, от которого впоследствии и лечили.

Напомним, что бывшие супруги не только смогли сохранить нормальные отношения, но и нашли новых возлюбленных. Так, Кристина Асмус недавно рассказала, что уже несколько лет встречается с актером Романом Евдокимовым. А Харламов, в свою очередь, был не раз замечен с Екатериной Ковальчук, которая стала его коллегой по сериалу "Гусар".