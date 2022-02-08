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Шоу-бизнес
Деспотичный диктатор: истинная сущность Градского в отношениях с женой ужаснула

Деспотичный диктатор: истинная сущность Градского в отношениях с женой ужаснула

Вскрылись страшные подробности об истинном характере Александра Градского.
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Певец Анатолий Алешин рассказал, что в браке с Мариной Коташенко певец и композитор Александр Градский был диктатором, хотя с виду это было на него не похоже.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

По его словам, Градский был ужасно ревнивым и контролировал каждый шаг своей супруги. Также он отметил, что если Градскому что-то не нравилось в поведении Коташенко, он мог на несколько дней уйти из дома.

"Он деспотичный был, диктатор", – рассказал знакомый Градского.

Помимо этого выяснилось, что Градский якобы был хорошим финансистом и не баловал жену деньгами. Коташенко якобы приходилось продавать свои и детские вещи, чтобы иметь хоть какие-то деньги на карманные расходы.

Напомним, Александр Градский жил с Мариной Коташенко 17 лет и только незадолго до смерти женился на ней официально. Жена родила композитору двоих детей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вдова Александра Градского может лишиться наследства из-за возможного признания брака недействительным. После ограбления дома композитора на сто миллионов рублей Коташенко может потерять все.

Напомним, по закону вдова Александра Градского претендует на половину купленного в недолгом браке имущества, остальные 50% будут делить другие наследники.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 15:11 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость956903
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Давно известно, Градский как человек- г0внo г0внa. Уpoдливый, желтозyбый, смертельно алчный, уверенный в собственной гениальности и приэтом нa)(еp никому не нужный, заплывший тонной жиpа, истepичный пеpxотный импoтeнт. Кукла Коташенко дождалась - вокально-инструментальный жиpoбас лопнул, как гнoйный жирoвик и больше не будет мучить ревностью, скyпepдяйством и старческим злoвониeм. Коташенко играет и выигрывает. Джекпот!
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