Деспотичный диктатор: истинная сущность Градского в отношениях с женой ужаснула

Певец Анатолий Алешин рассказал, что в браке с Мариной Коташенко певец и композитор Александр Градский был диктатором, хотя с виду это было на него не похоже.
По его словам, Градский был ужасно ревнивым и контролировал каждый шаг своей супруги. Также он отметил, что если Градскому что-то не нравилось в поведении Коташенко, он мог на несколько дней уйти из дома.
"Он деспотичный был, диктатор", – рассказал знакомый Градского.
Помимо этого выяснилось, что Градский якобы был хорошим финансистом и не баловал жену деньгами. Коташенко якобы приходилось продавать свои и детские вещи, чтобы иметь хоть какие-то деньги на карманные расходы.
Напомним, Александр Градский жил с Мариной Коташенко 17 лет и только незадолго до смерти женился на ней официально. Жена родила композитору двоих детей.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что вдова Александра Градского может лишиться наследства из-за возможного признания брака недействительным. После ограбления дома композитора на сто миллионов рублей Коташенко может потерять все.
Напомним, по закону вдова Александра Градского претендует на половину купленного в недолгом браке имущества, остальные 50% будут делить другие наследники.