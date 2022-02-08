Бедненькая: Безработную скандалистку Поргину кинули на деньги

Вдова Николая Караценцова лишилась полноценного дохода. Людмила Поргина осталась с носом.

После смерти Николая Караченцова его жену не бросили в беде. Ленком продолжил начислять женщине зарплату просто так, в знак почета. Людмила Поргина перестала играть на сцене, но денежки в свой карман складывала. При этом она поливала грязью директора театра Марка Варшавера, плюнув на всякую благодарность и чувство признательности.

В итоге безработная скандалистка дорвалась до материальных лишений. Из-за того, что артистка "преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела", ее кинули на деньги, причем по закону. Ленком уменьшил ей зарплату ровно наполовину — теперь артистка будет получать только 53 тысячи рублей в месяц.

По словам Марка Варшавера, звезду ввели в курс дела, и она смирилась с принятыми мерами. Людмила Поргина считает, что должна получать в три раза больше, а директор театра не видит для этого оснований. По словам мужчины, странные высказывания звезды связаны с возрастом. Кроме того, актриса кажется ему больной.

Напомним, Людмила Поргина собиралась "мотнуть" весной в Турцию на роскошный отдых. Значит, ей придется затянуть поясок потуже, все-таки половина зарплаты на дороге не валяется. Артистка и раньше жаловалась на безденежье, а теперь у бедненькой появился для этого весомый повод.