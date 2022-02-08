Этими прелестями его и соблазнила: сексуальная вдова показала фото времен знакомства с Этушем

"Я переехала к нему в марте 2001 года: ему было 78, а мне – 36. Да, 42 года разницы", – вспоминала Елена Этуш. В ту пору актер был уже пенсионером, а Елена Евгеньевна – цветущей молодой красавицей.
Уникальное архивное фото той далекой поры она опубликовала на своей странице в социальной сети. "Тонкая и звонкая", – так характеризует себя тогдашнюю вдова Этуша.
Действительно, на фото мы видим прелестницу в дерзком мини, кожаном пиджаке и туфлях-лодочках. Тогда это был "последний писк". Смотришь на роскошную леди с длинными стройными ногами и понимаешь, какими прелестями она соблазнила знаменитого актера, который к этому времени уже успел трижды побывать в браке.
Елена Этуш была очень привязана к мужу. И сегодня заставка ее страницы на "Фейсбуке" – портрет Владимира Абрамовича на черном фоне с датами жизни. Очень часто Елена Евгеньевна вспоминает в публикациях обожаемого мужа. Она то и дело делится архивными снимками с ним, думает о том, как украсить его могилу, поставить в городе памятник или без конца любуется мемориальной доской на доме...
6 мая 2022 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Владимира Этуша. И сегодня деятельная вдова бросила все силы на появление в городе памятника своего легендарному супругу. "Первый шаг на длинном пути сделан – мы подали заявку на памятник к столетию Владимира Абрамовича. Пожелайте нам удачи!" – сообщила недавно очаровательная Елена Этуш на "Фейсбуке".