Такое не празднуют: родная дочь наплевала на важный день Веры Брежневой

3 февраля певице Вере Брежневой исполнилось 40 лет. И хотя такую дату не принято праздновать, артистка все же отметила юбилей.



На мероприятии, где были только родные и близкие, не было старшей дочери певицы – Сони Киперман. Известно, что она учится в колледже в США и живет там. В последнее время Брежнева редко видится с дочерью.

На 40-летии Веры Брежневой, несмотря на неполный состав семейства, было довольно весело. Младшая дочь звезды Сара выступила в роли диджея. Муж певицы Константин Меладзе развлекал всех за роялем. Он исполнил песню "Салют, Вера!", после чего Брежнева до того растрогалась, что не смога сдержать слез.

В своем "Инстаграм" Вера Брежнева показала кадры с праздничного мероприятия. Естественно, всех интересовал вопрос, где же ее старшая дочь Соня.

Как выяснилось, дочь Веры Брежневой не захотела пропускать занятия, так как педагоги относятся к этому негативно. Она учится в Лос-Анджелесе на третьем курсе.

Певица добавила, что помимо старшей дочери на день ее рождения по определенным причинам не смогли приехать еще десять родных и близких.

Напомним, у певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе нет общих детей. У него двое дочерей и сын от предыдущего брака. Дети музыканта не общаются с новой женой отца, при этом никаких конфликтов у них с мачехой никогда не было. Меладзе поддерживает с наследниками нормальное общение.