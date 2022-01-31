"Гравитация делает свое дело": оголившую грудь Брежневу подняли на смех

Певица находится в романтичном настроении. Это она продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте. Вера Брежнева опубликовала короткое видео, в котором предстала в нежном образе. На кадрах артистка танцует в белом открытом платье.
"Месяц до весны", – подписала ролик знаменитость. Многие поклонники обратили внимание на полуобнаженную грудь Веры Брежневой. Большинство фолловеров осыпали исполнительницу комплиментами: "Невероятная!", "Как же это нежно и прекрасно", "Вы прекрасны", "Красота какая".
Но нашлись и те, кто раскритиковал Веру Брежневу и поднял на смех. "Гравитация делает свое дело", "Образ сексуальной нежности – самое мощное оружие в достижении всех корыстных целей для далеко идущих планов", – высказались скептики.
Напомним, ранее Вера Брежнева отдохнула на Мальдивах. Оттуда она выкладывала фото и видео, радуя поклонников. Однако в какой-то момент звезда напугала фолловеров. В начале отдыха она предупредила, что временно не будет выкладывать красивые снимки, так как восстанавливает колени. На ногах у певицы были многочисленные тейпы, которые клеят, чтобы снять нагрузку с мышц и суставов. В Сети предположили, что виной боли в ногах плотный график и постоянное хождение на каблуках.