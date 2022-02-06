Променяла композитора на стриптизера: Королева объяснила неприязнь мамы к Тарзану

В центре Москвы начала работу первая персональная выставка картин 51-летнего Сергея Глушко, второго мужа Наташи Королевой. Он завязал со стриптизом, зато открыл в себе талант живописца. Корреспондент "Дни.ру" побывал на звездном вернисаже вместе с ведущей Эвелиной Бледанс, дизайнером Аникой Керимовой и художником Никасом Сафроновым.

21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге состоялось бракосочетание Наташи Королевой и Сергея Глушко. Правда, как призналась певица, ее мама Людмила Порывай этот союз одобрила не вдруг.

"В самом начале наших отношений мама была не в восторге, – призналась Королева. – Она считала, что была понижена в "должности" или в "статусе" – от тещи знаменитого композитора (в браке с Игорем Николаевым певица состояла в 1992—2001 годах – Прим. ред.) до тещи стриптизера. Это для нее было сложно".

Но потом Людмила Порывай смирилась. "Со временем, конечно, а тем более, сейчас, мама полюбила Сережу – теперь она рада и счастлива", – радуется Королева. А недавно Тарзан даже написал портрет любимой тещи!

Сегодня эта картина находится в Майами, где и живет Людмила Порывай. "У мамы там все нормально, все схвачено, – заверила Королева. – Мама у меня – женщина не бедная. У нее там своя квартира, где я и останавливаюсь, когда приезжаю".

При этом сама певица жильем в Америке обзаводиться не спешит. "Содержать квартиру в Майами – удовольствие дорогое, – пояснила Наташа. – А мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу".