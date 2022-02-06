"Унылое зрелище": Триумфальное возвращение "космической" Агузаровой с треском провалилось

Жанна Агузарова долгое время не появлялась на публике.

Главная звезда русского рок-н-ролла 90-х много лет не выступала, поклонники были уверены, что Агузарова отошла от карьеры и занимается чем-то другим. Вчера певица дала сольный концерт, который обещал стать ее триумфальным возвращением в "объятия" благодарной публики. Однако произошло несколько иначе.

Жанна известна своей эпатажностью и непредсказуемостью, публика и организаторы концертов никогда не знали, что от нее можно ожидать. И на этот раз "космическая" певица не изменила своим принципам. Публика ждала от нее набор любимых хитов, которые все знают наизусть, например, "Желтые ботинки", "Будь со мной", "Королева красоты". Тем не менее, больше часа Агузарова исполняла неизвестные композиции, чем очень расстроила зрителей.

Некоторые преданные поклонники посчитали, что возвращение артистки с треском провалилась и после концерта она просто останется для них "музыкой в телефоне". "В общем, безусловно, это право артиста – петь, что хочешь. Но и мое право не покупать больше билетов на подобное унылое «зрелище». И, знаете, я им не премину воспользоваться. Жанна теперь будет для меня исключительно существовать как музыка в телефоне", – написали в Сети.

Не остался без внимания и образ певицы. Жанна, считают фанаты, явно сделала какие-то косметологические процедуры, чтобы скрыть возраст. Ее наряд с очень короткими шортами, яркой футболкой и высокими сапогами зрители посчитали крайне в духе артистки.