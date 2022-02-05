Списали со счетов? Меган Маркл и принца Гарри не попали на важное торжество

Меган Маркл и принц Гарри не приехали на вечеринку, хотя сам виновник торжества оказался расстроен этим. На вечеринке по случаю бракосочетания Тома Инскипа, которого в своих кругах называли просто Скиппи, были все приближенные королевского двора, а также известные личности.
На свадьбу приехала теннисистка Серена Уильямс, Виктория и Дэвид Бекхэмы, Джордж и Амаль Клуни, певец Элтон Джон.
Неужели после отказа от королевских обязанностей Меган Маркл и принца Гарри совсем списали со счетов? Однако как выяснилось, чета сама не изъявила желания появляться на важном торжестве.
"Меган слишком сильно изменила Гарри. Я чувствую, что потерял друга", – с сожалением сказал Скиппи.
Скиппи дружил с принцем Гарри с учебы в колледже в Итоне. После получения дипломов друзья продолжали общаться. Однако после того, как принц Гарри сошелся с Меган Маркл, дружбе мужчин настал конец. Гарри растерял многих своих друзей.
Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отреклись от королевских обязанностей и уехали из Великобритании в США жить поближе к матери актрисы. После этого на плечи герцогов Кембриджских Кейт Миддлтон и принца Уильяма свалились двойные полномочия.