Меган Маркл "кинула" Spotify и Netflix на 24 миллиона долларов

Меган Маркл и принц Гарри выступили с официальным заявлением, в котором объявили об отказе от обязательств по контракту со Spotify. Напомним, принц Гарри и Меган Маркл должны были в частности создать подкаст для стримингового сервиса платформы.
Чета мотивировала отказ тем, что компания якобы распространяла фейки о коронавирусе, что привело к непоправимым последствиям, рассказал представитель бывшей королевской семьи в беседе с Reuters.
Скандал со стриминговой платформой начался с подкасат Джо Рогана с самым высоким рейтингом The Joe Rogan Experience, в котором высказывались ярые антипрививочники.
Пользователи Сети уверены, что Меган Марк просто нашла причину, за которую зацепилась, чтобы не выполнять обязанности по многомиллионным гонорарам. Заявление восприняли как неубедительные оправдания.
По данным Reuters, в Spotify уже прокомментировали данную новость. Там отметили, что впредь будут распознавать подобную "ложную" информацию.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт со Spotify на 24,2 миллиона долларов два года назад. Чета должна была регулярно выпускать у них подкаст. В том же году герцог и герцогиня подписали контракт с Netflix,. Там они должны были продюсировать документальные фильмы и сериалы. Эта платформа тоже может обвинить их в несоблюдении обязательств.