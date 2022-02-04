"Крестьянки на рынке невест": Ведущий "Модного приговора" оскорбил россиянок

Популярная программа Первого канала "Модный приговор" транслирует идею перевоплощения из "гадкого утенка" в "прекрасного лебедя". Судьи шоу — заядлые модники, которые точно знают, как должна выглядеть привлекательная особа. Предводитель жюри Александр Васильев нещадно критикует подопечных и не дает им спуску.
Недавно историк моды дал интервью, в котором пренебрежительно высказался о женщинах, живущих в провинциальных российских городах. Условно говоря, он наделил их низким социальным статусом по сравнению с москвичками. По его мнению, девицы ломятся в Москву за состоятельными ухажерами, чтобы повысить собственный рейтинг.
"Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает. Столица России Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих бывших крестьянок", — заявила звезда проекта "Модный приговор".
Народ возмутился из-за слов Александра Васильева и отплатил ему той же монетой. "Малоприятная личность — самовлюбленный, циничный и аморальный", "Попахивает каким-то нарциссизмом", "Было бы неплохо научиться вести себя менее хамовато и оскорбительно в сторону незнакомых людей", — отреагировали на интервью пользователи Сети.
Напомним, ранее ведущий шоу "Модный приговор" встал на защиту супермодели Натальи Водяновой, которая до покорения мировых подиумов торговала на рынке. Также мужчина прокомментировал внешность актрисы Александры Ребенок.