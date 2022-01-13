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Шоу-бизнес
"Роскошная жизнь": Лобызавшую крест на могиле Водянову отчихвостили за несметное богатство

"Роскошная жизнь": Лобызавшую крест на могиле Водянову отчихвостили за несметное богатство

Светская львица Наталья Водянова покорила Европу, хотя родилась на окраинах Нижнего Новгорода в бедной семье. Когда-то она торговала на рынке, а теперь делает деньги практически из воздуха.
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Супермодель Наталья Водянова не понаслышке знает о шике, блеске, красоте и дорогих вещах. Муж-миллиардер, баснословные гонорары и мировая слава позволяют ей жить на широкую ногу, выбирая все самое лучшее. При этом звезда не забывает свои корни и периодически возвращается на родину в спальный район Нижнего Новгорода, который был основан специально для рабочих завода. Там все по-прежнему скромно и провинциально тоскливо.

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 Наталья Михайловна Водянова

Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

В ноябре прошлого года в России скончалась старенькая бабушка модели Лариса Гавриловна. После этого Наталья Водянова разместила в "Инстаграм" видео, как лобызает на ее могиле крест, призывая народ молиться за спасение души.

Тогда многие сочли кладбищенский ролик звезды возмутительным и даже постыдным для православного человека, публичная скорбь тронула не всех. Кроме того, королеву подиумов отчихвостили за несметное богатство. Мол, чего Наталья Водянова строит из себя убитую горем набожницу, раз выбралась из нищеты и разбрасывается неприличными суммами денег.

Под громкие возмущения злопыхателей в защиту модели выступили более лояльные личности без зависти и злости. Недавно известный дизайнер Александр Васильев оценил гардероб русской красавицы и между делом прокомментировал ее положение в обществе.

Мужчина отметил, что звезда распоряжается колоссальными порциями финансов в свое удовольствие. По его словам, этот материальный достаток оправдывает то, что Наталья Водянова филантроп — руководит фондом помощи людям с особенностями развития, и не забывает о тех, кому повезло меньше нее.

"Пятеро детей + благотворительная деятельность дают ей индульгенцию на эту роскошную, гламурную жизнь с дорогими особняками и автомобилями, с бриллиантами и светскими раутами", — выразился знаменитый телевизионный критик.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 12:15 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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