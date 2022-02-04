"Ничего общего": мать Тимати вылила ушат помоев на Решетову

Мать Тимати опубликовала пост об Анастасии Решетовой и ее ребенке.

26-летняя модель и "Первая вице-мисс России – 2014" Анастасия Решетова недавно призналась, что не считает себя идеальной матерью. Недавно она впервые доверила своего двухлетнего сына Ратмира свекрови и бывшему гражданскому мужу рэперу Тимати. Анастасия Решетова отпустила мальчика на отдых за границу с отцом.

Судя по всему, в отличие от модели, мать артиста Симона Юнусова может назвать себя идеальной в плане воспитания детей и чувствует себя экспертом в этой области.

Мать Тимати зарекомендовала себя как отличная нянька, ведь она успешно занимается воспитанием своей первой внучки Алисы. Несмотря на это, недавно она отметила, что сына Решетовой она опекает меньше, чем дочь Алены Шишковой. Мать Тимати не скрывает, что больше привязана к внучке, которую родила Шишкова. Женщина воспитывает девочку с первых дней ее жизни. С Ратмиром она не так близка, но тоже его любит. Впрочем, возможно, это не единственная причина, почему Ратмир ей не так близок. В Сети часто поговаривают, что мать Тимати не переносит Решетову на дух.

На днях Симона Юнусова решила прокомментировать слухи и опубликовала в "Инстаграм", посвященный Решетовой.

"Только никому..." никак не может успокоиться и оставить в покое меня и Настю Решетову! Мы никогда не жили вместе, и у нас не было ничего общего. Сейчас есть чудесный ребенок, к воспитанию которого я не имею никакого отношения, у него есть родители, которые знают видимо чего хотят, поэтому нет никаких колкостей ни в чью сторону. Угомонитесь, милые и хайпите на чем-то другом", – написала Симона Юнусова. (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)

Не все фолловеры поверили, что мать Тимати говорит искренне. Они посчитали, что женщина так расставила акценты, что между строк заметна ее неприязнь к бывшей потенциальной невестке и в очередной раз вылила на нее ушат помоев.